Mondkapje wordt Snöetlepke in het Buitings

Paal

Beringen - Paalonline en de taalcommissie gingen op zoek naar een nieuw woord voor mondkapje. Via een wedstrijd kon men een nieuw Buitings woord voordragen voor het mondkapje. En verkoos, in taaleer en dialectgeweten, ‘Snöetlepke’ tot het nieuwe Buitings woord.

Paalonline wil het Buitings bruisend en levend houden. Een levende taal past zich voortdurend aan. dat moet, de wereld verandert snel. Zo kregen wij in het Belgisch Nederlands allemaal een 'mondmasker'. Onze Nederlandse buren horen liever het elegante 'mondkapje'. Wij kenden thuis natuurlijk wel een 'mombakkes', een leuke methode van vermomming in tijden van carnaval, en we hadden ook wel ne 'möelkörf' hangen, waarmee pa onze Mechelse scheper wat minder scherp maakte als de facteur passeerde. Maar wat nu met dat mondkapje?

Zo kwam de taalcommissie van paalonline met het idee om een wedstrijd te maken en dededn via de website een oproep op al wie nog Buitings klapt en denkt te kunnen klappen,

Zo kon men laten weten wat volgens hun taalhart het beste Buitingse woord is voor dit nieuwe kledingstuk.

We kregen 18 oplossingen toegestuurd voor 'mondkapje' in ons Buitings dialect.

De taalcommissie van paalonline verkoos, in taaleer en dialectgeweten, het voorstel van Paul Theunis tot nieuw Böetings: een snöetlepke, naar analogie met ons bekende 'zie'everlepke'. Hij krijgt een aankoopbon van €50 om te besteden in de Vatana.

De tweede winnaar werd getrokken uit de lijst van alle inzenders: dat is JP Houtmeyers uit ons zusterdorp Beverlo geworden. Hij krijgt van ons een boek WOII in Paal en een strandbadhanddoek, zodat hij zijn vrije tijd zinvol kan doorbrengen op het strand van de Paalse Plas. En zo zal Snöetlepke voor eeuwig in altijd opgenomen zijn in de Dikke van Pale.