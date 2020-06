Proces-verbaal omdat uitgebouwde auto niet in orde is

Bilzen - Een bestuurster van een uitgebouwde auto is, heeft een proces-verbaal gekregen bij een controle aan een tankstation in de Kruisbosstraat in Munsterbilzen omdat ze niet in orde is met de tuning-wetgeving. Bij de politie waren er al herhaaldelijk klachten binnengekomen van hangjongeren in auto's die in de buurt rondhingen. Bij de controle van maandagavond stonden er 7 voertuigen en evenveel jongeren. Een van de auto’s was niet in orde. De eigenares krijgt 15 dagen de tijd om zich in orde te stellen.