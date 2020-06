DSM Genk gaat voor doorgedreven vergroening

Genk - DSM in Genk werkt aan een project om haar vijf hectare groot bedrijfsterrein verder ecologisch te vergroenen. "Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals DSM dit doet betekent ook zorg dragen voor je omgeving.Het vergroeningsproject is daar een voorbeeld van, maar ook het plaatsen van de windturbine, de waterzuiveringsinstallatie die al ons gebruikt water zuivert tot bijna drinkwater," luidt het bij DSM Genk.

Voor de verdere ecologische vergroening heeft DSM samen met landschapsarchitect Wouter Leyssens van natuurpunt een plan opgemaakt waarvan de uitwerking in maart begonnen is. Nu al wordt een groot deel van dit terrein ingepalmd door een opmerkelijke fauna en flora. Momenteel treft men er al konijnen, hazen, reeën, fazanten, gele kwikstaarten en andere zangvogels. Vorig jaar is er een nest van buizerds uitgebroed. Naast verschillende soorten heide en een grote diversiteit aan bomen en planten werd er ook de gevlekte orchidee en een grasanjersoort ontdekt.

Walking meetings

“DSM wil deze vergroening verder ontwikkelen zodat de diversiteit aan planten en dieren nog groter wordt. Dit kan door simpele ingrepen onder andere bijvoorbeeld door gefaseerde maaibeurten, verschraling van de grond en geen gebruik meer te maken van pesticiden. Verder zullen er zones voorzien worden die bij mooi weer gebruikt kunnen worden voor wandel vergaderingen. Walking meetings die trouwens hun deugdelijkheid al bewezen hebben. Onder meer door verhoging van de creativiteit, bevorderen van de contacten over de hiërarchische grenzen heen en het sneller leiden tot nemen van beslissingen,” aldus Guido Maes, werknemer-vakbondsafgevaardigde en één van de stuwende krachten achter dit vergroeningsproject.

Fietsroutenetwerk

Voor de sportievelingen staat er ook een fit-o-meter in de plannen en behalve de buiten vergaderruimtes worden ook mooie zithoeken (lunch space) voorzien. “Indien deze doorgedreven vergroening ook navolging zou krijgen in deze hele industriezone zou dit ook voor een meer ecologische aansluiting met de omringende natuurgebieden zorgen. De industriezone zou dan mee opgenomen kunnen worden in het fietsroutenetwerk en zo het fiets woon-werkverkeer aanmoedigen. Maar ook de occasionele recreatieve passanten, fietsers en wandelaars zouden ervan kunnen genieten. Een win-win situatie dus niet alleen voor de eigen bedrijfsmensen. Zo 'n projecten doortrekken naar alle industrieterreinen in heel Limburg zou vele hectaren extra groen creëren. Meteen ook een bijkomende troef voor Limburgs toerisme dat het van zijn groen moet hebben en zo versterkt kan worden,” aldus nog de initiatiefnemers van DSM.