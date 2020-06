Kanye West wil net als zijn vrouw en schoonzus make-up verkopen

Kanye West (43) heeft duidelijk plannen om zijn Yeezy-imperium verder uit te breiden. In navolging van zijn vrouw Kim Kardashian en schoonzus Kylie Jenner wil ook hij zich op de markt van de beautyproducten gooien.

Kanye West heeft de naam Yeezy laten registreren voor een resem beautyproducten, dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Het gaat van cosmetica zoals lippenstift, concealer, mascara, gezichtsmaskers en lotions tot badproducten, shampoo, gel, tandpasta, deodorant, parfum en zelfs valse wimpers, kleurspoelingen en aromatische kussens.

Dat Kanye voor die weg kiest hoeft niet te verbazen, want hij moet niet ver kijken om te zien hoe lucratief dat soort uitstapjes in de beauty-industrie is. Zo verkocht zijn echtgenote Kim Kardashian met haar label KKW Beauty in 2019 nog voor 100 miljoen dollar aan producten. Schoonzus Kylie Jenner doet met haar Kylie Cosmetics zelfs nog beter. Toen ze vorig jaar 51 procent van haar aandelen verkocht, streek ze zo’n 600 miljoen dollar op.

Het zit er al langer aan te komen dat Kanye ooit ook beautyproducten zou gaan verkopen. In 2017 ondernam hij onder de naam Donda (genoemd naar zijn moeder) al een gelijkaardige poging, maar dat project kwam nooit echt van de grond.