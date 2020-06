Veertiger loopt voor derde keer tegen lamp bij drugstest

Bilzen -

Een 40-jarige man is maandag in de vooravond voor de derde keer zijn rijbewijs kwijtgespeeld nadat hij positief testte op drugs. De man kon bij de controle ook geen identiteitskaart of rijbewijs voorleggen. Een vriend van hem bracht het naar het centrum van Bilzen om te voorkomen dat de auto in beslag werd genomen.