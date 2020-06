Omstreden makelaar Mogi Bayat onder vuur in radioprogramma en besluit zelf te bellen: “Nelson Mandela zat ook in de gevangenis”

Op de Franse radiozender RMC Sport werd gisteravond uitvoerig gedebatteerd over de Belgisch-Iranese makelaar Mogi Bayat. Het ging er onder anderen over zijn invloed bij FC Nantes en zijn aandeel in Operatie Propere Handen. De omstreden makelaar werd serieus onder vuur genomen en besloot dan om zelf telefonisch te reageren.