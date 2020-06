Juweeltje in de woestijn: Qatar stelt nieuw WK-stadion voor

Het EK moet nog worden gespeeld maar in Qatar maken ze zich reeds volop klaar voor het WK voetbal dat in het najaar van 2022 zal plaatsvinden. Gisteren werd aan de rand van hoofdstad Doha alvast een gloednieuw stadion met een capaciteit van veertigduizend toeschouwers officieel als klaar beschouwd en zo dan ook aan de buitenwereld voorgesteld.

De Qatari pronken maar graag met de juweeltjes die ze in de woestijn aan het neerzetten zijn. Dat was ook deze keer niet anders. Het stadion ligt aan de rand van de hoofdstad Doha en is de thuisbasis ...