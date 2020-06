Didier Lamkel Zé stuurt aan op exit: “Als ik geen nieuw voorstel krijg, is het beter dat ik vertrek bij Antwerp”

Terwijl de spelers van Antwerp de trainingen hervatten, zat Didier Lamkel Zé (23) honderd meter verderop in zijn appartement. De ‘vedette’ stuurde zijn kat, maar zegt dat hij er een goeie reden voor had. Hij doorbreekt de stilte en vertelt zijn waarheid. “De club moet me geven wat ik waard ben. Anders is het beter dat ik vertrek.”