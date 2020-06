Givenchy stelt met Matthew Williams nieuw creatief directeur aan

Na het vertrek van Clare Waight Keller in april heeft Givenchy al een opvolger beet. Het Franse modehuis bevestigde maandag dat Matthew Williams haar rol als creatief directeur zal overnemen. Hij is de oprichter van het luxe streetwearlabel 1017 ALYX 9SM.

Givenchy, dat in de portefeuille zit van LVMH, bevestigde via Instagram dat Matthew Williams voortaan de creatieve leiding voor de mannen- en vrouwencollectie van het modehuis op zich zal nemen. Hij moet Clare Waight Keller vervangen, die in april haar afscheid aankondigde na drie jaar aan het roer te hebben gestaan. Williams zal zijn eerste collectie in oktober presenteren.

“Ik droom er al heel mijn leven van om deze kans te krijgen en het is echt surreëel dat het eindelijk zover is”, zegt Williams in een eerste reactie. “Ik heb de voorbije vijftien jaar elke dag keihard gewerkt om dit doel te bereiken. Al is het door de tijden waarin we nu leven ook wel een beetje bitterzoet. Ik hoop dat ik en mijn team hoop kunnen brengen en een positieve verandering teweeg kunnen brengen in onze industrie en de wereld.”

De uit Chicago afkomstige Williams richtte in 2015 het label 1017 ALYX 9SM op. De naam verwijst onder meer naar zijn geboortedatum en naam van zijn dochtertje. Hij werkte in het verleden al samen met Lady Gaga, Kanye West, Alexander McQueen, Nike en Dior en is bovendien goed bevriend met Virgil Abloh. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de luxueuze streetwear, de lederen elementen en de typische gespen.