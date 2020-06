Gratis handgel voor handelaars en horeca

Bocholt - Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 mei jongstleden keurde de Bocholter gemeenteraad unaniem het voorstel goed om gratis handgel ter beschikking te stellen van de lokale handlaars en horeca-uitbaters.

Heb je een horeca- of handelszaak in Bocholt?

Dan mag je vanaf nu jouw fles ontsmettende handgel komen afhalen in 't Huis van de gemeente.

Dit kan tijdens de openingsuren:

- maandag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00

- dinsdag van 13u30 - 19u00

- woensdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00

- donderdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00

- vrijdag van 9u00 tot 12u30

We noteren je naam en je krijgt een gratis lesje mee.

In een tweede fase zullen ook de jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen handgel aangeboden krijgen om een veilige werking te helpen waarborgen.