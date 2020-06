De autokeuring in Alken zet extra personeel in om de achterstand van niet-gekeurde voertuigen weg te werken. Ook bij de theoretische rijexamens wordt een inhaalbeweging gemaakt. Door enkel nog op afspraak te werken, kunnen nu meer mensen hun examen afleggen dan voor de coronacrisis. Wij gingen vanmorgen kijken bij de autoveiligheid in Alken en zagen hoe ze er efficiënt en coronaproof werken.