Ex-Miss Eveline Hoste en oud-profvoetballer Bjorn De Wilde na bijna 20 jaar uit elkaar

Ex-Miss Belgian Beauty Eveline Hoste (38) en voormalig profvoetballer Bjorn De Wilde (41) zijn uit elkaar, zo meldt Dag Allemaal. De twee zouden volgende week hun twaalfde huwelijksverjaardag hebben gevierd.

Hoste was negentien en net Miss Belgian Beauty geworden en De Wilde maakte carrière bij Eendracht Aalst toen ze elkaar in 2001 leerden kennen. “Het was liefde op het eerste gezicht”, verklaarde Hoste eerder. “We hebben die avond drie uur gepraat”, aldus De Wilde. “Ik kon haar echt niet uit mijn hoofd zetten. Twee weken later waren we samen.”

Op 21 juni zouden de twee normaal gezien hun twaalfde huwelijksverjaardag vieren. Hun breuk, waarvoor geen reden wordt gegeven, komt als een verrassing, want nog niet zo lang geleden hadden ze plannen aangekondigd om volgend jaar, als ze twintig jaar samen waren, hun huwelijksgeloften te vernieuwen. Hoste was zelfs veertien kilo afgevallen om opnieuw in haar bruidsjurk te passen.

Hoste en De Wilde hebben twee kinderen samen: Hélène-Victoire (14) en Nio-Lloyd (11). De ex-voetballer is nu aan de slag als personal coach, Hoste is juriste en makelaar.