Sint-Kristoffel bedevaart in mineur

Bocholt - Dit jaar zou de 90ste editie van de jaarlijkse Sint-Kristoffel bedevaart met de traditionele zegening van de voertuigen doorgaan, maar het coronavirus strooide ook hier roet in het eten. Het Broederschap van Sint-Kristoffel organiseert dit jaar een afgeslankte versie van de bedevaart, zoals dat destijds ook gebeurde in de oorlogsjaren 40-45.

Al sinds 1931 organiseert het Broederschap van Sint-Kristoffel de jaarlijkse bedevaart met zegening van voertuigen. Dit jaar zou een jubileumuitgave worden ter gelegenheid van de 90ste zegening. Het broederschap had extra inspanningen geleverd om van deze editie een feesteditie te maken met extra veel oldtimerauto’s en het openen van de bedevaart door 'Stuf', de reus Kristoffel van de reuzengilde van Roermond.

Het coronavirus heeft echter ook hier roet in het eten gestrooid. Tot nader order zijn massamanifestaties nog verboden en dus mag de autozegening in zijn normale vorm niet doorgaan. Om de traditie niet te doorbreken, heeft het Broederschap beslist om dit jaar een afgeslankte versie van de bedevaart te organiseren. Zo gaat de zegening door op dezelfde manier als tijdens de oorlogsjaren 40-45, toen de Duitse bezetter de autozegening verboden had.

Een bedevaart houdt in dat er gebeden wordt. Dat gebeurt tijdens de eucharistieviering om 10 uur. Deze mis gaat door met respect voor de geldende aantallen en de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Na de misviering is er geen autozegening voorzien. Voor die mensen die toch hun auto gezegend willen hebben is er de mogelijkheid om tijdens de week op maandag, dinsdag en woensdag na de misviering van 8 uur hun voertuig te laten zegenen.

Het broederschap vindt het spijtig dat ze de zegening met deze beperkingen moet laten doorgaan. Zij belooft om van de editie van volgend jaar weer iets speciaals te maken, dit ter gelegenheid van 90 jaar Kristoffelbedevaart (1931-2021). Het broederschap is ervan overtuigd dat de zegen van Sint-Kristoffel toch op iedereen rust die op die laatste zondag van juni aan hem en aan de bedevaart denkt. Hou het veilig: op de weg en tegen corona.

Foto's: enkele sfeerbeelden van de tweede zegening in 1932.