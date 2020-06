Maaseik -

"Eikenprocessierupsen moeten ook in natuurgebieden bestreden worden, want de situatie is daar zeer ernstig'', dat zegt de burgemeester van Maaseik Johan Tollenaere. Ook het toerisme wordt bedreigd door de rupsen. Vorig jaar werd de stad zwaar getroffen, maar dit jaar lijkt het mee te vallen. Dat komt omdat ze sterk hebben ingezet op het preventief bestrijden van de eikenprocessierups in de woongebieden en op privédomeinen.