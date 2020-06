De dag waarop België toestemming gaf om 22 miljoen mondmaskers te vernietigen

België is een voorbeeld voor Europa, klonk het trots in een regeringsmededeling in 2009. Want een strategische voorraad van 32 miljoen chirurgische maskers zou ons beschermen tegen de volgende pandemie. Maar toen we die stock in maart eindelijk écht nodig hadden, bleek er geen mondmasker meer over. De laatste lading werd in 2018 vernietigd, vervanging was er nooit gekomen. “Met voldoende maskers hadden we in het begin veel meer mensen kunnen testen en overdracht kunnen voorkomen”, klinkt het bij Sciensano.