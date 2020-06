Nauwelijks verspreiding coronavirus door grote demonstraties in Nederland

De grote demonstraties in Amsterdam en Rotterdam hebben volgens de lokale gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) nog niet geleid tot een forse verspreiding van het coronavirus. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

In Amsterdam zijn nu twee deelnemers van de antiracismebetoging op de Dam met klachten bekend. Een van hen testte negatief, van de ander is de uitslag nog onbekend, zegt de GGD Amsterdam. De GGD in Rotterdam heeft twaalf dagen na de gestaakte demonstratie geen aanwijzingen voor de bijeenkomst als besmettingsbron.

Overigens zagen Amsterdam en Rotterdam het aantal geregistreerde besmettingen na de demonstratie wel stijgen. In de twee weken voor de demonstratie turfde Amsterdam op weekbasis 52 en 46 nieuwe gevallen, daarna waren dat er 76 en 109. Rotterdam ging van 46 in de week voor het protest naar 81 de week erna en 105 vorige week. Over heel Nederland bleef het aantal besmettingen in die periode juist opvallend stabiel.