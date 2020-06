Ouders Maddie McCann in officiële brief ingelicht dat dochter dood is

Gerry en Kate McCann, de ouders van de in 2007 verdwenen Madeleine (3), hebben een brief gekregen van het Duitse gerecht waarin ze worden ingelicht dat hun dochtertje overleden is. Het gerecht zou daar “concreet bewijs” van hebben, al kan het dat naar eigen zeggen niet met hen delen om het onderzoek niet in gevaar te brengen. Dat bericht The Mirror.