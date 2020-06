De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij het aantal Amerikaanse soldaten in Duitsland zal terugbrengen tot 25.000. De reden volgens hem is dat Duitsland weigert om de defensie-uitgaven te verhogen zodat die aan de NAVO-doelstellingen voldoen.

Momenteel zijn 34.500 Amerikaanse soldaten in Duitsland gelegerd. Trump sprak van 52.000 soldaten. In dat cijfer zijn mogelijk ook de ongeveer 17.000 Amerikaanse burgers vervat die in dienst zijn van ...