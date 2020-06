De camera’s draaien weer op de set van de Eén-reeks Loslopend wild. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, heeft de filmploeg na enkele maanden stilstand de draad weer opgepikt. Ook de nieuwe opnames van Dertigers gaan begin juli van start. “Eindelijk. We waren bang dat we veertigers zouden zijn tegen de tijd dat we opnieuw mochten draaien.”