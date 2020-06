Coronasteward doet intrede bij Vlaamse koersen

Vanaf juli stuurt Cycling Vlaanderen coronastewards uit naar de regionale oefenwedstrijden die in dit landsgedeelte worden gehouden. “Dat is iemand van de provinciale afdeling die toezicht houdt op de naleving van de coronavirusmaatregelen die in de protocollen van het ministerie beschreven staan”, zegt Massimo Van Lancker, coördinator competitie. “Die coronasteward vormt samen met een medewerker van de organisatie een team en doet onder meer aan crowd control.”