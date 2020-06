Standard profiteert van beroep, maar krijgt alsnog fikse boete voor wangedrag supporters tegen Antwerp

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Standard een boete van 6.000 euro (waarvan 1.000 euro met uitstel) opgelegd, omdat Luikse supporters in de thuismatch van 22 februari tegen Antwerp pyrotechnisch materiaal gebruikten en met projectielen richting Didier Lamkel Zé gooiden.

De feiten dateren van 22 februari, toen Standard gastheer speelde voor Antwerp op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League. Op het uur kreeg Antwerp-middenvelder Lamkel Zé allerlei voorwerpen uit het thuisvak over zich heen. De Kameroener gaf een aansteker af aan scheidsrechter Verboomen. Gedurende de wedstrijd gooiden de Luikse fans ook met knalbommetjes en er werd nog ander pyrotechnisch materiaal afgestoken. Dat gebeurde op verschillende tijdstippen en vanuit verschillende tribunes.

Foto: rr

Standard betwistte de feiten niet, maar zegt dat er sprake is geweest van provocatie door Lamkel Zé. Daarnaast legden de Rouches de Geschillencommissie uit dat de club er alles aan doet om dergelijke incidenten te vermijden. Er werden door de Luikenaars zelf al stappen ondernomen om de amokmakers te vatten. Zo stelde de politie twee pv’s op voor het werpen van bekers, en eentje voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal. De Luikse politie, die nog steeds op zoek is naar andere aanstokers, concludeerde dat “ondanks de preventiecampagnes en het dagelijkse werk van Standard er toch nog altijd ‘supporters’ zijn die zich blijven misdragen”.

In eerste aanleg kreeg Standard een boete van in totaal 8.000 euro, maar de Rouches tekenden beroep aan tegen die uitspraak van 6 april. Ze slaagden er uiteindelijk in om een deel van de boete kwijt te spelen. “Aangezien Standard veel moeite doet om zo’n incidenten te voorkomen, er geen personen in gevaar zijn gebracht en er ook geen invloed was op het normale verloop van de wedstrijd, kan een deel met uitstel opgelegd worden”, aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep in de motivering van het vonnis.