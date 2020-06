Raad keurt relanceplan voor leven na de lockdown goed

Heusden-Zolder -

Maandagavond werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Heusden-Zolder het relanceplan #WijzijnHeusdenZolder voorgesteld door het schepencollege. Via een reeks maatregelen, subsidies en acties probeert het gemeentebestuur van Heusden-Zolder impulsen te geven aan de gemeente om terug op krachten te komen na de lockdown.