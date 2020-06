André Greipel verlengt contract bij Israel Start-Up Nation: “Doet deugd”

De Duitser André Greipel heeft zijn contract bij wielerploeg Israel Start-Up Nation tot eind 2022 verlengd, zo maakte de renner maandag bekend op zijn sociale media.

De 37-jarige Greipel komt nog maar sinds begin dit jaar uit voor Israel Start-Up Nation, dat de licentie van Katusha-Alpecin overnam. Het betekende voor hem een terugkeer naar het WorldTour-niveau, want in 2018 had hij Lotto Soudal ingeruild voor het Franse Arkéa Samsic. Dat werd geen succes. De Duitse veelwinnaar (156 profzeges) boekte slechts één bescheiden overwinning: een rit in de Tropicale Amissa Bongo (2.1). Greipel had nog een contract tot 2021 bij Arkea-Samcic, maar op het verzoek van de renner werd dat ontbonden.

“Ik ben heel erg blij met deze nieuwe overeenkomst”, schreef Greipel. “Het doet deugd dat de ploegleiding zoveel vertrouwen in mij toont. Het is nog een jong team, maar alles is zeer professioneel geregeld en de atmosfeer binnen de ploeg is fantastisch. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken over het voorstel.”

Bij Israel Start-Up Nation is ‘de Gorilla’ een ploegmaat van Ben Hermans, Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans. Dit seizoen kwam hij enkel nog maar in de Tour Down Under in actie. Nadien liep hij een zware schouderblessure op bij een valpartij op training en niet veel later zette de coronapandemie de competities wereldwijd tijdelijk stop. Bij de hervatting van de koersen deze zomer zou de Duitse spurter, die volgende maand zijn 38e verjaardag viert, opnieuw fit moeten zijn. Wanneer zijn contract afloopt, zal hij veertig jaar zijn.