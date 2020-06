Franse muurklimster Luce Douady (16) komt om bij val tijdens uitstap met vrienden: “Ze had een grote toekomst voor zich”

De jonge Franse muurklimster Luce Douady, 16 jaar, is zondag bij een val in de bergen om het leven gekomen. Dat deelde de Franse klimfederatie maandag mee. Het ongeval gebeurde op een lastige klim in de Chartreuse (Voor-Alpen). Douady was daar met een groep vrienden aan het klimmen.

Douady had al een aardig palmares. Vorig jaar veroverde ze brons op het EK lead en goud op het WK boulderen voor junioren. Bij haar eerste deelname aan een wereldbekermanche boulderen werd ze vijfde. Voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs werd ze nu al bij de medaillekandidaten genoemd.

“Met grote droefheid vernam de klimgemeenschap afgelopen zondag het nieuws van de dood van een van ons. Luce Douady, 16 jaar en de hoop van het Frans muurklimmen, is het slachtoffer geworden van een ongeval op een klif bij Crolles (Isère) tijdens een uitje met vrienden. Luce was een veelbelovende jonge atleet in het Franse klimteam. Op 16-jarige leeftijd had ze een grote toekomst voor zich. Dit vreselijke nieuws heeft ons allemaal hard getroffen. Wij leven mee met de familie.”