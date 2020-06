Voorzitter Mensenrechtenliga: “Betoging toelaten of verbieden in tijden van corona is kiezen tussen pest en cholera”

“Een betoging toelaten of verbieden komt neer op kiezen tussen de pest en de cholera.” Dat zegt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, maandag. In een brief vrijdag aan de burgemeesters van de steden en gemeenten en aan de provinciegouverneurs had minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) opgeroepen om in het kader van de coronamaatregelen het recht op betogen in te perken.