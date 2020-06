WZC Heuvelheem verwelkomt binnenkort nieuwe residenten

Tessenderlo - Deze week worden de eerste nieuwe residenten sinds de start van de coronacrisis verwacht in WZC Heuvelheem.

Vanaf 8 juni is de opname van nieuwe bewoners in WZC Heuvelheem weer mogelijk. De opnamestop omwille van de coronacrisis is dan voorbij. Het woonzorgcentrum in Tessenderlo is gelukkig gespaard gebleven van ernstige coronabesmettingen.

Er zijn op dit moment zes lege kamers die binnenkort een nieuwe resident kunnen huisvesten. Het Heuvelheem heeft een opnamecapaciteit van 89 bewoners.

Om het WZC coronavrij te houden wordt het opnamebeleid voorlopig aangepast tot eind augustus.

Toekomstige nieuwe residenten worden getest op corona en zullen zeven dagen in kamerquarantaine blijven. Bezoek blijft beperkt tot het einde van de coronamaatregelen. Op de foto zie je een bezoekmoment in het WZC de afgelopen weken.

De cafetaria blijft op dit ogenblik nog gesloten omdat de ruimte nog gebruikt wordt voor bezoek tijdens de coronafase.