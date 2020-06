De Queen vertoont zich weer in het openbaar op uitgesteld verjaardagsfeestje

De Britse koningin Elizabeth II heeft zich voor het eerst in lange tijd weer onder de mensen begeven. Aanleiding van haar comeback in het openbaar? Een bescheiden feestje ter ere van haar verjaardag in april.

De 94-jarige vorstin was aanwezig bij een kleine militaire ceremonie. Deze werd uitgevoerd door de Welsh Guards bij Windsor Castle, de plek waar ze zich tijdens de coronacrisis afzonderde met haar man prins Philip.

Het evenement diende ter vervanging van de ‘Trooping the Colour’-parade, die normaal geldt als officiële verjaardagsviering van de koningin, maar dit jaar door het uitbreken van de pandemie werd geannuleerd. Een groot verschil bij andere verjaardagsvieringen: koningin Elizabeth was de enige royal die op het ‘feestje’ was.

Foto: Photo News

In normale omstandigheden verzamelen de prominente leden van de familie, onder wie prins William en Kate Middleton, om mee te lopen in de parade en vanaf het balkon van Buckingham Palace te kijken naar de vliegtuigshow van de Royal Air Force.

Toch was haar man prins Philip, die vorige week 99 kaarsjes op zijn eigen verjaardagstaart mocht uitblazen, niet ver uit de buurt. Volgens de BBC zou hij de legerdienst vanachter een raam hebben gevolgd.