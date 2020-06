Banaal verkeersincident loopt bijna fout af: “Ik dacht dat ze hem zouden doodstampen”

Beringen -

In Hasselt zijn vandaag de twee daders van zware verkeersagressie veroordeeld tot 20 en 23 maanden cel. In 2013 sloeg het duo tilt ter hoogte van de Stationsstraat in Beringen. Hun 69-jarig slachtoffer hield er een hersenbloeding over. “Ik dacht dat ze die oude man zouden doodstampen”