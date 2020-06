James Cooke stelt huwelijk uit

Uitstel is geen afstel: James Cooke en zijn verloofde Dorian geven elkaar hun jawoord in de zomer van 2021. Foto: ISOPIX

Nog geen huwelijksklokken voor James Cooke (35). De presentator en zijn vriend Dorian (27) zouden in augustus trouwen, maar stellen het feest een jaartje uit. “We willen absoluut in de zomer trouwen, met al onze vrienden en familie erbij. Dat lukt straks nog niet.”

De huwelijksplannen van James Cooke raakten vorig jaar al bekend, toen zijn partner Dorian Liveyns in augustus op één knie ging. Het koppel zou exact een jaar later elkaar hun jawoord geven, maar moet die droomdag nu alsnog uitstellen. Door de coronamaatregelen verplaatsen ze het feest naar augustus 2021. “We stelden de beslissing telkens uit, omdat we hoopten dat het nog goed zou komen”, vertelde James Cooke op MNM. “Maar deze zomer trouwen met de hele familie en alle vrienden erbij, dat gaat niet lukken.

Een jaartje wachten, dus, maar dat tempert Cookes enthousiasme niet. “Al vanaf de dag dat ik Dorian leerde kennen, droom ik ervan om met hem te trouwen. En dat blijft mijn grootste droom, of we het nu een jaartje uitstellen of niet. Het was natuurlijk een ambetante beslissing, maar ik moet me erbij neerleggen en er niet te veel over nadenken.” De copresentator van Gert late night maakt straks van zijn oorspronkelijke trouwdatum wel een speciale dag, verklapt hij al. “Dorian en ik gaan dan de hele dag bij elkaar zijn en geen telefoons opnemen.”

Cooke en Liveyns leerden elkaar vier jaar geleden kennen tijdens de repetities van de Wickie de Viking-musical. Het was meteen dikke liefde: de twee gingen al na twee weken samenwonen.

Ook bij James Cookes overwinning in ‘Dancing with the stars’ stond zijn partner Dorian trouw aan zijn zijde. Foto: ISOPIX

