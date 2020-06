Parochiale eenheid Sint-Barbara hervat de eucharistievieringen

Paal

Beringen - Na 3 maanden mochten de geloven weer een eucharistieviering bijwonen. Voor de parochiale eenheid Sint-Barbara Paal-Tervant-Beverlo vond de eerste viering plaats in de Sint-Johannes de Doperkerk van Paal.

14 maart was de laatste viering voor de lockdown. Het zou 3 maanden duren vooraleer men terug een misviering in de kerk kon bijwonen. Met welliswaar de nodige veiligheidsmaatregelen. Pastoor Geert lichtte bij het begin van de viering nog even de maatregelen toe. Men kan momenteel slechts 80 mensen in de kerk laten plaatsnemen. Tijdens de eerste viering was er nog plaats, waarschijnlijk hebben de mensen nog wat schrik. Het werd een intense viering met orgelmuziek en bezinningsliederen.