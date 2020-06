Virtuele Tomorrowland pakt uit met Armin van Buuren, David Guetta en Paul Kalkbrenner

Het populaire dancefestival Tomorrowland organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli een virtuele editie onder de noemer “Tomorrowland Around the World, the digital festival”. Op de affiche staan vaste Tomorrowlandklanten als Armin van Buuren, David Guetta en Paul Kalkbrenner. Tickets zijn vanaf donderdag te koop en kosten 12,5 euro voor één dag of 20 euro voor het hele weekend.