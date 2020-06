Man betrapt die flitspaal in Kolonie in de fik probeerde te steken

Lommel -

De politie heeft maandagochtend een man in de boeien geslagen die op de Luikersteenweg in Kolonie een flitspaal in brand probeerde te steken. Even na 2 uur in de ochtend werd de verdachte opgemerkt door een toevallige passant. De verdachte had een jerrycan met brandstof bij waardoor de getuige meteen in de gaten had wat de bedoeling was. Hij belde de politie. Agenten konden de brandstichter oppakken voor hij de brand had aangestoken. Het onderzoek naar het motief loopt nog. Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht.