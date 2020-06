Rode Duivel Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) één speeldag geschorst na rode kaart tegen Frankfurt

Hertha Berlijn moet het slechts één speeldag zonder Dedryck Boyata stellen. Na zijn rode kaart van zaterdagavond tegen Eintracht Frankfurt (1-4 nederlaag) kreeg de 29-jarige verdediger maandag de minimumsanctie. De Rode Duivel ontbreekt dinsdagavond in het uitduel tegen SC Freiburg.

Dedryck Boyata was zaterdag de antiheld in Hertha Berlijn - Eintracht Frankfurt. Na aantikken van Bas Dost op de rand van de zestienmeter kreeg de verdediger een tweede gele kaart op slag van rust. De thuisploeg leidde op dat moment met 1-0, maar met een man meer keerde Frankfurt het tij in de tweede helft. (belga)