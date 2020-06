Beringse clans weer voor de rechter na aanval met mes en hamer

Twee Turkse familieclans zijn maandag voor de Hasseltse rechtbank moeten verschijnen voor een zoveelste geval van agressie. De partijen liggen al jaren met elkaar overhoop en hebben volgens de rechter een kleutermentaliteit. Meerdere keren hebben ze hun ruzies beslecht in de Stationsstraat in Beringen. Deze keer ging het om een aanval met een mes en hamer.

Aan de basis van de ruzies tussen de clans Y. en K. liggen familievetes, gekrenkte ego’s en zelfs discussies over territoria zoals wie in welke straat mag komen en in welke niet. “De Stationsstraat is ...