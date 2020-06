Het mysterie is opgelost: dit is de ‘botsautoman’

Lanaken -

Terwijl burgemeester Marino Keulen zondag op straat in Lanaken werd geïnterviewd voor het journaal, zoefde op de achtergrond plots een botsauto voorbij. Sociale media ontploften. “Het leek wel of iedereen naar me op zoek was”, lacht Michel Walta, die de tweedehands botsauto vorig jaar helemaal ombouwde.