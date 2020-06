Standard neemt afscheid van assistent-coach Mbaye Leye

Het blijft bewegen op Sclessin. De club meldde zonet zelf het vertrek van Mbaye Leye, in onderling overleg. De Senegalees was nog maar één seizoen aan de slag als assistent-coach van Michel Preud’homme. Na diens stap terug en de komst van de Fransman Philippe Montanier wordt nu dus ook een einde gemaakt aan de samenwerking met Leye.

NEWS | @MbayeLeye et le Standard se séparent d'un commun accord ?? https://t.co/B1ZpPjFzFp ??



NEWS | @MbayeLeye en Standard gaan in onderling overleg uit elkaar ?? https://t.co/s4sx2KlH5u ??#RSCL pic.twitter.com/f9NT15Cbi5 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 15, 2020

De 37-jarige Leye ondertekende in juni 2019 een contract op Sclessin, waar hij na het beëindigen van zijn spelersloopbaan assistent werd van Michel Preud’homme. Een week geleden maakte die echter bekend dat hij niet langer T1 van Standard wil zijn en zich zal toeleggen op zijn functie als vicevoorzitter/sportief adviseur van de Luikse club. Intussen werd Philippe Montanier aangesteld als opvolger van Preud’homme. De Fransman nam zijn landgenoot Mickaël Debève mee als assistent.

Standard heeft nadien “intern verschillende pistes onderzocht die Mbaye in staat zouden stellen om zijn leerproces bij de Rouches verder te zetten, maar geen van deze resulteerde in een oplossing”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Het is dus met spijt dat de club en Mbaye Leye beslist hebben om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Standard wil Mbaye bedanken voor zijn engagement aan de zijde van Michel Preud’homme vorig seizoen en wenst hem het beste toe in zijn verdere professionele carrière.”

De Senegalees speelde van 2010 tot 2012 voor Standard. Verder droeg hij ook het shirt van Zulte Waregem, AA Gent, Lokeren, Eupen en Moeskroen.

