Think Pink wil je stress gratis wegnemen met yoga

De nationale borstkankercampagne Think Pink, sportketen Decathlon en fitnessplatform LiveWorkouts.be hebben de handen in elkaar geslagen om ontspanning naar een hoger niveau te tillen. Ze hebben een online yogafestival opgezet en jij kunt gratis lessen volgen.

Vanaf maandag 15 juni tot en International Yoga Day op zondag 21 juni kunnen beginners, maar ook meer ervaren yogaliefhebbers, gratis lessen volgen om zich zowel mentaal al fysiek te ontspannen. Gedurende deze week werken verschillende yoga-leraren vrijwillig mee. Ze geven tijdens ‘Yoga for Think Pink’ lessen op afstand.

Ervoor of erna kun je - indien gewenst - wel een financiële bijdrage leveren. Daarmee steun je een goed doel. De volledige opbrengst gaat immers naar Think Pink, dat yogasessies aanbiedt in het kader van oncorevalidatieprojecten. Directeur van de organisatie Heidi Vansevenant drukt in het persbericht op het belang van ontspanning, flexibiliteit en rust in de strijd tegen borstkanker.

Het beschikbare aanbod bestaat uit meer dan veertig lessen en per dag kun je tot drie lessen meevolgen. Deelnemen kan door je te registreren via LiveWorkouts.be.