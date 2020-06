Eén passagier met coronasymptomen geweigerd op Brussels Airport

Tijdens een medische controle op de luchthaven van Zaventem is maandagochtend vastgesteld dat één passagier Covid-19-symptomen had. Die persoon mocht het luchthavengebouw niet binnen, mocht niet inchecken voor zijn of haar vliegreis en is moeten terugkeren.

De temperatuur wordt gemeten van elke persoon die de luchthaven binnen wil in een glazen container, vlakbij de ingangspoort van de vertrekhal. In totaal werden er vóór 13 uur 3.500 mensen gecontroleerd. Bij veertien onder hen liet de thermische camera meer dan 38 graden optekenen. Die veertien belandden bij de medische dienst, vlak naast die controle. Ook die controle bevindt zich buiten het gebouw in een glazen container.

Tijdens die medische controle gebeurt dan een dubbelcheck, waarbij het kan dat de gemeten temperatuur van 38 graden al lager ligt. Ook overloopt de arts een vragenlijst om na te gaan of er sprake is van Covid-19-symptomen of er een andere aanleiding is voor de hogere temperatuur. Eén passagier had dus tekenen van Covid-19 en de toegang tot het gebouw werd aan die persoon ontzegd. Uit privacyoverwegingen wil Brussels Airport geen verdere details geven over de identiteit van de man of vrouw.