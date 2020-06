Nervositeit en angst om tweede coronagolf neemt toe in Peking

In de Chinese hoofdstad Peking groeit de nervositeit om een nieuwe besmettingshaard rond een voedselmarkt. Zaterdag was er in de miljoenenstad sprake van 46 nieuwe bevestigde besmettingen, zondag waren dat er 57 en maandag werden nog eens 36 nieuwe besmettingen bevestigd. De lokale autoriteiten nemen geen enkel risico. De markt werd volledig afgesloten, al 11 wijken werden in quarantaine geplaatst en alle culturele en sportinfrastructuur is opnieuw gesloten. Is dit het begin van een gevreesde tweede golf?