Opgefokte bromfiets geflitst tussen Heukelom en Vroenhoven

Riemst - Een bromfietser is vrijdag geflitst toen hij wegreed van een politiecontrole. De man had rechtsomkeer gemaakt en reed via de Heukelommerweg tussen Heukelom en Vroenhoven weg. Door stond toevallig een mobiele snelheidscontrole opgesteld die de bromfiets passeerde met een snelheid van 59 km/uur. En dat terwijl de tweewieler maximum 45 km/uur mag halen. De bromfietser kon aan de kant worden gezet. Zijn bromfiets werd voor 30 dagen aan de ketting gelegd. Het was reeds de derde keer dat de man voor dezelfde feiten werd geverbaliseerd. Er werd een proces-verbaal opgesteld.