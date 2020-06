Bilzen - De politie heeft in de Waterstraat in Munsterbilzen het voorbije weekend een auto in beslag genomen omdat de bestuurder een voorlopig rijbewijs heeft dat al eerder was ingetrokken. De man was op het ogenblik van de controle ook niet vergezeld van een begeleider. Zijn voorlopig rijbewijs ligt ook nog bij de politie in Genk. Hij had het nooit opgehaald na een eerdere overtreding. De man testte positief op cannabis en amfetamines. Er werd een proces-verbaal opgesteld.