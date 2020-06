Luxemerk Moncler lanceert binnenkort eerste parfum

Het Italiaanse luxelabel Moncler gaat parfum aan het assortiment toevoegen. Op het eerste geurtje is het wel nog even wachten. Dat wordt pas in het voorjaar van 2022 in de parfumerie verwacht.

De groep Moncler Spa heeft licentieovereenkomst getekend met Interparfums SA. Dat contract houdt in dat er parfums en andere producten met een geurtje onder de naam Moncler mogen verkocht worden. Het merk zet hiermee de eerste stapjes in de parfumwereld.

Over de geur zelf is nog niets duidelijk, behalve dat we ze in het eerste kwartaal van 2022 zullen kunnen opsnuiven. Philippe Benacin, CEO van Interparfums SA licht in een statement wel een tipje van de sluier. Hij zegt dat ze popelen om de uniciteit van het luxemerk - dat gelinkt is aan de natuur en bergen in het bijzonder - samen te vatten in een flesje.