Om de Vlaamse exportbedrijven te ondersteunen, maakt de Vlaamse regering 3 miljoen euro aan steunmaatregelen vrij. Het gaat onder meer over subsidies voor Vlaamse bedrijven die hun export willen versterken of exportactiviteiten willen opstarten.

Door de coronacrisis is de Vlaamse buitenlandse handel fors afgenomen. Zo is de Vlaamse export in maart met 7,5 procent gedaald tegenover maart 2019. Het gaat om de grootste daling sinds de crisisjaren ...