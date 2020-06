Waarom Victoria Beckham vroeger altijd strakke jurken droeg: “Ik was heel onzeker”

Ultrastrakke jurken in korsetstijl waren ooit het handelsmerk van de Britse ontwerpster Victoria Beckham. Naarmate ze groeide in de modewereld, verdwenen die jurken naar de achtergrond.

Victoria en David Beckham in 2004 Foto: ISOPIX

In een interview met de Britse krant The Guardian zei Bekcham, nu 46 jaar, dat ze de gestructureerde jurken destijds vaak droeg omdat ze zich onzeker voelde. “Mijn zelfvertrouwen is zeker gegroeid naarmate ik ouder ben geworden”, zei de voormalige Spice Girl. “Nu is mijn persoonlijke stijl meer ontspannen, al heb ik vandaag nog steeds een aantal van die jurken in mijn bezit”, zei ze.

De mama van vier, die in april samen met David Beckham een indrukwekkend penthouse kocht in Miami, vertelt er nog bij dat ze op vestimentair vlak weet wat goed werkt bij haar. “Ik heb vandaag niet langer het gevoel dat ik me moet bewijzen met de manier waarop ik me kleed.”