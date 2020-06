Deceuninck - Quick-Step trekt op stage in eigen land: “De groep nog eens samenbrengen”

Deceuninck-Quick Step verzamelt zijn ‘wolven’ vanaf vandaag in een vakantiehuis in Kaster voor een eerste kleine teamstage in de Vlaamse Ardennen. Negentien renners zijn van de partij. “We willen vooral de groep nog eens samenbrengen”, zegt coach Koen Pelgrim. “Dat is belangrijker dan gestructureerde trainingssessies houden.”

Deceuninck-Quick Step blaast verzamelen vanaf maandag. Dinsdag, woensdag en donderdag zal er getraind worden, op vrijdag keren de buitenlandse renners dan terug huiswaarts. Ze verblijven in een B&B in Kaster, in de Vlaamse Ardennen. Vorige week werden de staf en Belgische renners getest op het coronavirus in de service course in Wevelgem, bij aankomst deze week worden de buitenlandse renners getest. Enkel de buitenlanders zullen verblijven in het vakantiehuis, de Belgen normaal gezien niet.

“De Belgische renners zullen samen met Julian Alaphilippe, Bob Jungels, Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen en nog enkele anderen van de partij zijn op de ministage”, zegt coach Koen Pelgrim. “Normaal trainen we met 19 van de 28 renners. Het doel is vooral om nog eens samen te zijn met de ploeg, dat groepsgevoel weer aan te jagen, niet om gestructureerde trainingssessies te houden. We zijn een groep, een team en de voorbije maanden hebben we elkaar niet gezien. Hun trainingen waren ook vrij eenzaam of eentonig, deze stage was een eerste lichtpuntje om naar uit te kijken en tegelijkertijd geeft het hen nu de kans om enkele klassiekers te verkennen.”

“We zullen het parcours verkennen van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem”, vervolgt Pelgrim. “Voor onze Belgen is dat misschien niet nodig, maar voor enkele buitenlanders is dat best wel handig en eens in het drukke najaar zal daar geen tijd meer voor zijn tussen de vele koersen door. Het parcours van Gent-Wevelgem is behoorlijk gewijzigd, dus het kan nooit kwaad om dat eens te checken.”

De trainingen zullen verlopen in twee groepen. “Ik denk wel dat iedereen in orde zal zijn. Het is niet dat ze de voorbije maanden hebben stilgezeten. De trainingen werden opgevolgd en er werden wel een paar testen gedaan. Maar we doen deze stage echt niet om te zien hoe ver de renners staan, maar gewoon om echt weer eens samen te zijn. Ik denk niet dat ik voor verrassingen zal komen te staan.”

Dit is de eerste bijeenkomst van de ploeg sinds de corona-uitbraak en de annulering van de voorjaarskoersen. Het voltallige team trekt van 6 tot 23 juli ook nog eens op hoogtestage in de Italiaanse Dolomieten om de herstart van het seizoen voor te bereiden. (belga)