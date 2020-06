Regenchallenge op TikTok zorgt voor onverantwoord gedrag in Lanaken

Op de Facebookpagina van Ge zijt van Lanaken is verontwaardigd gereageerd op de nieuwe trend op de social media-app TikTok: in de regen op de grond gaan liggen. Deze rainchallenge is meestal onschuldig leuk. Soms leidt de rage tot gevaarlijke situaties doordat jongeren midden op straat gaan liggen.

Wereldwijd leggen jongeren zich in de plensende regen op de grond op de tonen van ‘Feel the rain on your skin’ van Natasha Bedingfield. Anderen staan dansend in de regen. Die muziekvideo’s delen ze via ...