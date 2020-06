Maandagvoormiddag zijn medewerkers van de gemeentelijke technische dienst begonnen met de verwijdering van de racistische graffiti, slogans en tekens in het centrum van Lanaken.

In eerste instantie trachtte de lokale brandweer met een hogedrukspuit de verf in de doorgang tussen de Stationsstraat en het Molenweideplein te verwijderen maar dat lukte niet. “Het is waterbestendige ...