Kat Lee zit op vliegtuig naar Peru en keert begin augustus terug

“Aller liefste dierenliefhebbers we hebben gevochten voor het leven van mijn lieve schat Lee, en we hebben GEWONNEN!”, zo kondigt de Stabroekse Selena Ali (23) deze morgen het vertrek van kat Lee naar Peru aan. Er werd een compromis gevonden met het FAVV dat de niet-conform ingevoerde kat de resterende wachttijd na zijn rabiësvaccin in Peru zal uitzitten, om dan waarschijnlijk op 1 augustus terug te keren naar Selena Ali, die zelf door de lockdown niet toegelaten werd in Peru.