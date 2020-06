Thuisblijven, anderhalvemeteren, handenwassen, een mondmasker dragen. Welke maatregel droeg het meest bij aan het terugdringen van de corona-epidemie? “De waarheid is dat we het niet weten.”

“We hebben het virus bij het nekvel gegrepen”, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag, bij zijn voorlopig laatste persconferentie over de ­coronacrisis. “Het schip is in rustiger vaarwater gekomen. We ...