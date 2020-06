Lanaken -

Terwijl burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD) een interview gaf aan de collega’s van VRT NWS over de heropening van de grenzen, zagen opmerkzame kijkers een vreemd tafereel op de achtergrond. Midden in het interview rijdt er plots een grijze botsauto over de openbare weg. Wie de bestuurder met de groene trui is, is nog niet bekend.